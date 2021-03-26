Ala geyiği öldürene rekor ceza

Olayda, ala geyiği kaçırarak silah ile öldüren ardından arkadaşını çağırıp araçla evlerine götüren ve ahırda kesen C.A (57) ve M.B (48) JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Meydana gelen olayın ardından tutuklanan şahıslardan M. B ala geyiği vurduğunu itiraf ederken, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevinde bulunan şahsa 61 bin 370 TL para cezası kesildiği öğrenildi.