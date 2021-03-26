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Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:48

Ala geyiği öldürene rekor ceza

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Ala geyiği öldürene rekor ceza

’ın ilçesinde bulunan bir fabrikanın hayvanat bahçesinde bulunan ala geyiği 22 Şubat 2021 tarihinde kaçırıp silahla öldüren 2 şahıs, olaydan yaklaşık 1 ay sonra jandarmanın sürdürdüğü takip sonucu yakalanmıştı.

Olayda, ala geyiği kaçırarak silah ile öldüren ardından arkadaşını çağırıp araçla evlerine götüren ve ahırda kesen C.A (57) ve M.B (48) JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Meydana gelen olayın ardından tutuklanan şahıslardan M. B ala geyiği vurduğunu itiraf ederken, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevinde bulunan şahsa 61 bin 370 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

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Ala geyiği öldürene rekor ceza
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