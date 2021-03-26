Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara polisi yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 kişiyi yakalanırken sınır dışı edilmemeleri içinde gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polis ekipleri, fuhuş, insan ticareti ile organ ve doku ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda yurda düzensiz göçmen gireceğini tespit etti.

Polis ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kişiyi yakaladı. Afganistan vatandaşı oldukları öğrenilen şahısların sınır dışı edilmemeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.