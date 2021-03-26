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Giriş Tarihi: 26.3.2021 08:57 Son Güncelleme: 26.3.2021 09:20

: ’da “Yarasa Kız” operasyonu! için giden kişilerin paraları alıp dövdüler

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: Ankara’da “Yarasa Kız” operasyonu! Fuhuş için giden kişilerin paraları alıp dövdüler

haberi... ’da eskort siteleri üzerinden anlaştıkları kişilerle cinsel ilişki girme vaadiyle anlaşıp eve çağırdıkları kişilerin önce parasını aldılar sonrada darp ettiler. Ankara polisi 121 adrese eş zamanlı “Yarasa Kız” operasyonu ile 115 çete üyesi gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Ankara'da eskort siteleri üzerinden anlaştıkları kişilerle cinsel ilişki girme vaadiyle anlaşıp eve çağırdıkları kişilerin önce parasını aldılar sonrada darp ettiler.

Ankara polisi 121 adrese eş zamanlı "Yarasa Kız" operasyonu ile 115 çete üyesi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şikayet, CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinde kadınların fuhuş yapmak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın 76 erkek olmak üzere toplam 158 kişinin kimliği ve adresi tespit edildi.

Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yarasa Kız adlı operasyonda 115 kişi gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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SON DAKİKA: Ankara’da “Yarasa Kız” operasyonu! Fuhuş için giden kişilerin paraları alıp dövdüler
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