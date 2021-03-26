SON DAKİKA: Ankara’da “Yarasa Kız” operasyonu! Fuhuş için giden kişilerin paraları alıp dövdüler

Son dakika haberleri... Ankara'da eskort siteleri üzerinden anlaştıkları kişilerle cinsel ilişki girme vaadiyle anlaşıp eve çağırdıkları kişilerin önce parasını aldılar sonrada darp ettiler.
Ankara polisi 121 adrese eş zamanlı "Yarasa Kız" operasyonu ile 115 çete üyesi gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şikayet, CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirdi.
Polis ekiplerinin incelemesinde kadınların fuhuş yapmak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın 76 erkek olmak üzere toplam 158 kişinin kimliği ve adresi tespit edildi.
Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.