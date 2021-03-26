Antakya’da 31 ekip 215 polisle uygulama

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde bulunan İzmir, Şeyhoğlu, Kıbrıs Şehitleri caddelerinde, Kardeşler, Şirince, Aydınlıkevler, Karaalibölüğü Mahalleleri ve mahallelere bağlı ara sokaklarda 215 personelden oluşan 31 ekip önleyici polislik hizmeti çerçevesinde uyulama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı, kamu düzeninin sağlanması, virüs salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik yapılan uygulamalarda 431 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması ile kaydı soruldu. 125 araç ve 6 motosiklet kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sırasında bir şahsın üst aramasında 9.46 Gram metamfetamin , 7.47 Gram Bonzai ele geçirildi.