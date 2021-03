Avrasya Tüneli'nde eşi doğum yapmıştı! Deniz Giray o anları anlattı

"GÖBEK ADI AVRASYA OLABİLİR"

Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Giray, "Erkek 2.870 gram doğdu 48 santim doğdu. Tabi biz bebeği ağlatmayı bilemiyoruz arabanın içinde. Hafif bir ağladı, ağlatmamız ve sarmamız gerekiyormuş. Bunları bilemediğimiz için hafif bir şeker düşüklüğü yaşadı. Hemen bir mamayla takviyeyle sağlık şekeri yerine geldi. Sağlık durumu da şu an iyi. Bence örnek olacak bir doğum oldu. Gerçekten kadınlarımız çok güçlü, ben yapamazdım öyle bir şey. Ben sabrettim ama hiç kolay değil oradan bebeği kucağına alabilmek, bebeğin sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak. Kesinlikle annelik çok güçlü bir his onu anlamış olduk. Eşimin sağlık durumu da şu an iyi. Çocuğumuzun adı Devin Ege koyduk. Ege'yi çok seviyoruz, Devin'de çabalamaktan geliyor, adına uygun bir doğum yaptı. Göbek adı Avrasya olabilir" ifadelerini kullandı.