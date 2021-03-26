Başkan Ekinci’den filenin sultanlarına moral ziyareti

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ankara'da Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Başkan Ekinci, Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımının yarı final müsabakalarında oynayacağı Sivrihisar maçı öncesi takımın kamp yaptığı otelde takımın teknik ekibi ve voleybolcularla buluştu.

Takımın son durumu ile ilgili teknik heyetten bilgi alan Başkan Salih Ekinci, Filenin sultanlarına zorlu müsabaka öncesi başarı dileklerini iletti. Sporcularla da görüşen Ekinci, takımın her zaman yanında olduğunu söyledi. Hedeflerinin 1.lig olduğunu söyleyen Ekinci oyunculara, "Viranşehirli tüm yüreklerin gönlü ve duaları sizinle" dedi.2.lig grup maçlarında namağlup final maçlarına çıkarak tarih yazan filenin sultanları ise, moral ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ekinci'ye başarı sözü verdi.