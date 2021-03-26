Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Ekinci’den filenin sultanlarına moral ziyareti
Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:01

Başkan Ekinci’den filenin sultanlarına moral ziyareti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Ekinci’den filenin sultanlarına moral ziyareti

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ankara’da takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Başkan Ekinci, yarı final müsabakalarında oynayacağı Sivrihisar maçı öncesi takımın kamp yaptığı otelde takımın teknik ekibi ve voleybolcularla buluştu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ankara'da Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Başkan Ekinci, Viranşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımının yarı final müsabakalarında oynayacağı Sivrihisar maçı öncesi takımın kamp yaptığı otelde takımın teknik ekibi ve voleybolcularla buluştu.

Takımın son durumu ile ilgili teknik heyetten bilgi alan Başkan Salih Ekinci, Filenin sultanlarına zorlu müsabaka öncesi başarı dileklerini iletti. Sporcularla da görüşen Ekinci, takımın her zaman yanında olduğunu söyledi. Hedeflerinin 1.lig olduğunu söyleyen Ekinci oyunculara, "Viranşehirli tüm yüreklerin gönlü ve duaları sizinle" dedi.2.lig grup maçlarında namağlup final maçlarına çıkarak tarih yazan filenin sultanları ise, moral ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ekinci'ye başarı sözü verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Ekinci’den filenin sultanlarına moral ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA