Batman’da 64 köy ve 93 mezra yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı. Sason ilçesinde ise eğitim ve öğretime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 50 köy ve 66 mezra yolu kapanırken Kozluk'ta ise 14 köy ile 27 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan yol açma çalışmaları sonucu Sason'da 10 köy ve 12 mezra, Kozluk'ta 6 köy ile 6 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kar yağışının devam ettiği Sason ve Kozluk'ta karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları yoğun şekilde aralıksız olarak devam ediyor. Öte yandan meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin Batman için iki günlük kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji, buzlanma, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi karşında vatandaşların dikkatli olmasını istedi.