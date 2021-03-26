Berat Kandili mesajları resimli ve sözlü! 2021 Berat Kandili mesajı ve kandil mesajları sözleri ile hayırlı kandiller dileyin

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat Kandili idrak edilecek. Bu önemli gecenin anlamı ve önemi paylaşılmaya başladı. Günü en verimli şekilde değerlendirecek olanlar kandil mesajları ile ise iyi kandiller dileklerini iletebilecek. Berat Kandili mesajları resimli ve sözlü seçenekler ile sevdiklerinizin kandilini kutlayabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, resimli, yeni, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları bu başlık altında yer alıyor. Berat Kandili mesajları 2021 ve kandil mesajları için en güzel seçeneklere ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.
İşte, Berat Kandili mesajı seçenekleri;
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.