Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı seçenekler! Berat Kandil mesajı 2021 ve kandil mesajları sözleri ile iyi kandiller dileyin

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Giriş Tarihi: 26.3.2021 21:35

mesajları resimli ve yazılı seçenekler! Berat 2021 ve sözleri ile iyi kandiller dileyin

Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden dini ve kandil günleri takvimi yayınlandı. 2021 tarihi de belli oldu. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayacak gece için geri sayım başladı. resimli ve için yazılı seçenekler ile bugünün anlamı ve önemi yine vurgulanacak. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel, kısa, uzun, yeni seçeneklerine yine bu başlık altından ulaşabilecek. 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve en güzel ile günün anlamı ve önemi belirtin.

mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile bu gecenin anlamı ve önemi yine vurgulanacak. Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayacak gece idrak edilecek. ile sevdiklerinize ''iyi kandiller'' diyebilirsiniz. Resimli, kısa, uzun, yeni göndererek en içten dileklerinizi yakınlarınıza iletebilirsiniz. 2021 , sözleri ve en güzel seçenekleri bu başlık altında yer alıyor.

İşte, Berat Kandili mesajları;

Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
  • Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
  • Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
  • Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…
  • Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.
  • Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
  • İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır" Berat kandiliniz mübarek olsun.
  • Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.
  • Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. İyi Kandiller
  • Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
  • Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.
  • Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
  • Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirt
  • Aklını al başına gafil olma. Bu 2 kapılı handır. Gelen gider giden gelmez. Kimse kalmaz dünyada. Allah herkesi affede. Berat kandili mübarek ola.
  • Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle… Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim…
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Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı seçenekler! Berat Kandil mesajı 2021 ve kandil mesajları sözleri ile iyi kandiller dileyin
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