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Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:26 Son Güncelleme: 26.3.2021 15:27

, ne kandili? Mübarek ne zaman, hangi gün? 2021 ve dini günler takvimi

Bugün Kandil mi, ne kandili? Mübarek Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi

ne zaman, hangi gün soruları gündemdeki yerini koruyor. İslam alemi için kutsal görülen gecelerden biri olan Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilecek bu önemli gün dualarla ve ibadetlerle geçecek. resmi internet sitesinde yayınlanan dini günler takvimine göre belli oldu. Buna göre, , Berat Kandili hangi gün? , ne kandili? İşte 2021 Berat Kandili tarihi ve Diyanet dini günler takvimi…

Müslüman alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Berat Kandili tarihi için geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Berat Kandili ve diğer kandillerin tarihi belli olmuştu. Her yıl Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen bu mübarek gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bu noktada, Berat Kandili ne zaman, hangi gün soruları öne çıkmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? İşte Berat Kandili tarihi…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir.

İşte Berat Kandili tarihi…

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

2021 YILI KANDİL GÜNLERİ

10 Mart: Miraç Kandili

27 Mart:

17 Ekim: Mevlid Kandili

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Bugün Kandil mi, ne kandili? Mübarek Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi
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