Berat Kandili'nin anlamı ve önemi: Berat Kandili gecesinin önemi nedir, anlamı ne demektir?

Müminlerin rahmet gecesi olarak bilinen Berat Kandili anlamı ve önemi milyonların gündemine geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2021 Berat Kandili 27 Mart tarihinde idrak edilecek. Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Mübarek gün ve gecelerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar Berat Kandili nedir, anlamı ve önemi ne gibi sorulara da yanıt arıyor. Berat Kandili İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olarak biliniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi yaklaşıyor. Müslümanlar bugün için bol bol namaz kılacak, dua okuyacak ve ibadet edecek. İslam dininin en önemli günlerinden biri olan bu gece Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili nedir, anlamı ve önemi ne gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte Berat Kandili ile ilgili bilinmesi gerekenler…

BERAT KANDİLİ NEDİR?

İslam aleminin büyük huzurla karşıladığı Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu gece bereketli bir gece olmakla birlikte Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandırıyor. İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek Berat Kandili önemi ve anlamı detayları şöyle;