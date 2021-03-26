Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir? Mübarek Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

Mübarek kandil günü yaklaşırken Berat Kandili orucu ile ilgili araştırmalar başladı. Amellerimizin Allah'ın katına ulaştığı mübarek Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet, dua, oruçla geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. İşte Berat Kandili orucuyla ilgili merak edilenler…

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimine göre Berat Kandili tarihi belli oldu. 27 Mart'ta idrak edilecek olan Berat Kandili için oruç tutmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.