Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Sabri Tezcan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Tezcan'ın yurt dışında yaşayan oğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tezcan'ın evine gelen ekipler, kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Evin oturma odasında hareketsiz yatan Tezcan'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tezcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sabri Tezcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.