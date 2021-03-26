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Giriş Tarihi: 26.3.2021 14:38

Birkaç saatte 875 lira kazandı

ABBAS ÇAKAR
Birkaç saatte 875 lira kazandı

Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci operasyonunda, yakalanan dilenci üzerinden sadece birkaç saat içerisinde kazandığı 875 lira  para çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri son olarak Çoban mevkiinde insanların dini duygularını sömürerek avuç açan bir kişiyi yakaladı. Vatandaşın dini duygularını istismar ederek dilenen şahsın üzerinden 875 TL çıktı. Zabıta Müdürlüğü Karakoluna getirilen şahsa Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılarak, elde ettiği haksız kazanç Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirildi.

"153'E İHBAR EDİN"

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dilencilere yönelik mücadelenin süreceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi meslek haline getiren kişilerle mücadelemiz sürecek. Hemşehrilerimizden ricamız bu tür şahıslara taviz vermemeleri ve 153 Beyaz Masa'yı arayarak bu şahısları ihbar etmeleridir" denildi.

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Birkaç saatte 875 lira kazandı
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