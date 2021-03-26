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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:44

’te 185 köy yolu kardan kapandı

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Bitlis’te 185 köy yolu kardan kapandı

’te gece saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu arttıran kar yağışı nedeniyle 185 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetreye ulaştığı Bitlis'te yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 185 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 9 ayrı şantiyede, 75 personel 52 iş makinesiyle karla mücadele çalışmasının başlatıldığını söyledi.

Kar yağışı ile birlikte ana artellerde karayolları mahalle yollarında ise Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bitlis’te 185 köy yolu kardan kapandı
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