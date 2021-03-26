Buggy kazasında ünlü işadamı Hamdi Akın'a soruşturma

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eski Başkanı Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği buggy adı verilen golf arabasıyla yaşanan kazada aracı kullanan ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın alkollü olduğu ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre 12 Mart'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü'nde bir otelde meydana gelen kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı muayenede Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz kaza ile ilgili bir soruşturma dosyası oluşturdu. Akın, Satıcı'nın müşteki olması halinde taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten hapis cezasıyla yargılanacak. Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Akfen Holding ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın kazaya sebebiyet verdiği için büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Talihsiz kaza Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı'nın otelin içerisinde 'buggy' adı verilen golf arabasıyla gezintiye çıktığında meydana gelmişti.