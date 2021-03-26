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Giriş Tarihi: 26.3.2021 07:37 Son Güncelleme: 26.3.2021 07:39

, ne kandili? ? 2021 Kandil tarihleri

Bugün Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi Kandil tarihleri

2021 takvimi yayınlanırken için geri sayım başladı. İslam alemi kandil gün ve gecelerinde bol bol ibadet eder, namaz kılar ve dualar eder. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar , ne kandili, , hangi güne denk geliyor gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Hicri takvime göre Şaban ayı içerisinde idrak edilecek kandil günü için hazırlıklar sürüyor. Kandile kısa bir süre kala ibadet görevlerini yerine getirmek isteyen kişiler Berat Kandili’nin ne zaman olduğunu araştırmaya devam ederken 2021 içerisinde kandil gününün tarihi belli oldu.

Bugün Kandil mi, ne kandili gibi sorular Berat Kandili tarihi yaklaşırken sorgulanıyor. Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri belli olurken bugün Kandil mi, ne kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Mübarek üç aylardan Şaban Ayı'na denk gelen Berat Kandili, tüm müslüman aleminde dua ve ibadetler ile idrak edilecek. İşte, Berat Kandili tarihi ve diyanet dini günler takvimi 2021

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi belli oldu. Dini vazifelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemeyen müminler bugün kandil mi ne kandili sorusuna yanıt ararken kandil günleri ile ilgili detaylar şöyle;

2021 Dini günler içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

DİYANET İLE 2021 KANDİL GÜNLERİ

10 Mart: Miraç Kandili

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.

Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce) Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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Bugün Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi Kandil tarihleri
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