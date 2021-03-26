Bugün Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi Kandil tarihleri

Bugün Kandil mi, ne kandili gibi sorular Berat Kandili tarihi yaklaşırken sorgulanıyor. Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri belli olurken bugün Kandil mi, ne kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Mübarek üç aylardan Şaban Ayı'na denk gelen Berat Kandili, tüm müslüman aleminde dua ve ibadetler ile idrak edilecek. İşte, Berat Kandili tarihi ve diyanet dini günler takvimi 2021

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi belli oldu. Dini vazifelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemeyen müminler bugün kandil mi ne kandili sorusuna yanıt ararken kandil günleri ile ilgili detaylar şöyle;