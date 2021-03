Çevik Kuvvet Kavşağı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu havaaanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Millettekileri Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliği'ne gerçekleştirdi. Ardından Çevik Kuvvet kavşağına geçti. Şanlıurfa'da, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı düzenleyecek Şanlıurfa Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından resmi açılışı yapılan tam direksiyonel kavşak projesiyle şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılırken, bölgede güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım akışı sağlanacak.

"ŞANLIURFA'NIN KALBİ NİTELİĞİNDE ÇEVİK KUVVET"

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; "Sayın bakanım Şanlıurfa'mız yapılan her arkeolojik kazıda ortaya çıkan vurgularla dünya tarihinin yeniden yazılmasına vesile olan, tarih boyunca insanların yaşamaktan olan onur ve mutluluk duyduğu bir kent olmuştur. Kentimizde tüm teşkilatımız yerel yönetimler kamu kurum ve kuruluşlar sivil toplum yönetimi ile beraber halkımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte el birliğiyle güç birliğiyle ama en önemlisi gönül birliğiyle daha güzel bir geleceğe doğru yürüyoruz. Sayın bakanım, değerli misafirler köprüler yeni yol bağlantılar ve bulvarlar derken bu günde Sayın bakanımızın ve kıymetli misafirlerimizin ve aziz Şanlıurfalıların katılımıyla şehrimiz için çok önemli olan çevik kuvvet kavşağı açılışını yapıyoruz. Ulaşımla ilgili iyi bir çözüm olacak. Şanlıurfa'nın ana yollarındaki sıkıntısı büyük oranda çözülüyor. Sayın bakanım, gerek valilikte gerekse belediyemizde yaptığımız sunumlarda şehrimize ve ilçelerimizde bir çok konuyu ve Şanlıurfa'nın büyüklüğünü cazibesini ve genç nüfusunu ve gittikçe de tarım ve sanayide büyümekte olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle şehrimizin ihtiyaçları çok ihtiyaçlarımızın karşılanması ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu günde Şanlıurfa'mızın kalbi niteliğinde bulunan çevik kuvvet kavşağının açılışını sağlamaktayız. Vatandaşlarımız trafik sıkışması yaşamadan zaman kaybetmeden ve strese girmeden geçebilir hale geldi. Karaköpru ilçemiz gittikçe büyümekte. Çevik kuvvet bir boğaz niteliğinde bu nedenle bu sorun şehrimizin büyük bir sorunuydu. Bu nedenle Şanlıurfa halkı adına size teşekkür ediyorum. İkinci olarak Sayın bakanım ilçelerimiz ve merkezimizdeki bir çok sorunu göz önüne getirdik ama buradan çevre yoluyla ilgili bir müjdeyi de bekliyoruz. Şanlıurfa kazanmaya ve ülkeye katkı sağlamaya devam ediyor. Hep birlikte memleketimize hizmet ediyoruz. Bu kavşakta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"ÇEVİK KUVVET İLİMİZ AÇISINDAN BÜYÜK BİR PROJE"

Daha sonra konuşma gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; "Şanlıurfa, güçlü Türkiye idealine katkı sunabilecek hizmet edebilecek bir potansiyeli bünyesinde barındıran en başta gelen illerimizden bir tanesidir. Medeniyetin başkenti verimli Hilal olarak tabir ettiğimiz Mezopotamya'nın merkezinde yer alan büyük tarım varlığı ve zengin tarihi ve turizm varlığıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023-2053 ve sonraki hedeflerin gerçekleştirilmesinde genç ve dinamik nüfusuyla da katkı sunmaya aday ve hazır bir vaziyette Şanlıurfa. Bu kapsamda son 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhuriyet hükümetleri döneminde Şanlıurfa'nın öneminin idrakinde olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız genel bütçeden ayrılan paylarla Şanlıurfa en fazla yatırım alan illerin başında geldi. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımıza emeği geçen milletvekillerimize bir kez daha şükranlarımızı sunmak arz etmek istiyoruz. Ulaştırma sektörü bu kapsamda tarım veya sulamadan sonra en fazla yatırım yapılan alan olmuştur. Şanlıurfa önceki dönemlerle kıyaslanmayacak şekilde doğu, batı, kuzey, güney bütün bağlantılarının insanımıza yaraşır bir şekilde duble yolları ile birlikte ve sıcak asfaltla her tarafının döşendiği, rahat konforlu ulaşımın gerçekleştiğini gördük. Sadece sayın bakanım 2003-2020 yılları arasında karayolları sektörüne yapılan yazılımı ben 7 milyar olarak ifade ettim. Sayın bakanımız 8 küsür milyar olarak düzelttiler. İlimizle ilgili diğer ulaştırma ve haberleşme sektöründeki sıkıntıları da arz etme fırsatı buldum. İnşallah belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi bu çevik kuvvetle beraber bağlantıyı tamamlayacak transit trafikten bir şehir içi trafiğine birbirinden tamamen ayıracak beş şehir içi trafiğini rahatlatacak. Kuzeybatı çevre yolumuza sayın bakanımızın takipleri ve talimatlarıyla en hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer projeleri de sayın bakanımızı arz ettik, karayolları genel müdürlüğümüzce bizlerde oradaydık. Bu yıl içerisinde bütçe imkanları çerçevesinde inşallah diğer yatırımlar da artarak devam edecek. Çevik Kuvvet Kavşağı ilimiz açısından büyük bir proje ve önemli bir hizmet olduğunu bir kez daha ifade ediyor emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"ÇEVİK KUVVET ÖNEMLİ BİR KEŞİŞME NOKTASIDIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz. Türkiye'de Güven ortamının teminatı olan AK parti ruhu ile ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Gençlerimizin umudu olacağız bolluğu ve bereketi her halükarda taşımayı sürdüreceğiz. AK parti hükümetleri memleket safında nerede bir eksik nerede bir ihtiyaç nerede bir ihmal edilmişlik varsa ortadan kaldırmak için 19 yıldır gece gündüz çalışmıştır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun her bir gencimizin aynı sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olmasını sağlamak için canla başla mücadele etmiştir. Kalkınma da doğu-batı arasında eşitliği sağlamak için ne kadar büyük bir emek verdiğimize Aziz millet şahittir. Doğu ve Güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Milli güvenlik politikalarımızda bölgede huzurun sağlanması, ekonomik açıdan üretkenliğinin önünü açarken ulaştırma yatırımlarımız da kalkınmaya giden yollar köprüler bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Halkımız da çok iyi bilmektedir ki bundan gayrısı boş laftır, kara propagandada aldatmacadır. Kıymetli misafirler ulaştırma ve altyapı bakanlığı olarak Türkiye'de yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması için çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenledir ki hemen her gün ülkemizin bir başka köşesinde ya tamamlanan ya da temeli atılan projeler oluyor. Bugün de güzide şehrimiz Şanlıurfa'da çevik kuvvet Köprülü kavşağımızın halkımızla buluşturulmasına da şahit oluyoruz. Diyarbakır devlet yolu, kuzey-batı çevre yolu ve çevre yollarının kesiştiği noktada yer alan çevik kuvvet köprülü kavşağı günlük ortalama 2 bin 200'ün üzerinde aracın geçişinde önemli bir kesişme noktası olacak, güvenli konforlu ulaşım sağlanacaktır" sözlerine yer verdi.

"ŞANLIURFA TRAFİĞİ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Bu kavşak ile gelişen büyüyen Şanlıurfa'da karayolu trafiği rahat bir nefes alacaktır diyen Bakan Karaismailoğlu; "Dur-kalk beklemeden ortadan kalkacak ve bu şekilde zamandan, 31.6 milyon lira akaryakıttan bir milyon lira olmak üzere yıllık 32 milyon tasarruf sağlayacağız. Birlikte aynı zamanda çevreye bırakılan egzoz gazı azalacaktır. Hizmete açtığımız bu projemiz kapsamında 4240 metre bütün bir sıcak kaplamalı tek yön ile birlikte 2930 metre bölünmüş yol yapımı gerçekleşmiştir. Bu bölge için de aynı zamanda 911 metrelik 7 adet köprü yer almaktadır. 1 adet de 2 x 165 metre uzunluğunda kutu kesit alt geçit yer almaktadır. Değerli Şanlıurfalı hemşerilerim ulaştırma ve alt yapı olarak 2003 yılından beridir ülkemizde yapıtımız ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına 1 trilyon liraya aşkın harcama yaptık. Bu miktarın 670 milyar liralık kısmını karayollarımızı dünya standartlarına kavuşturmak için harcadık Şanlıurfa'mız da üstten nitelikli karayollarımızı yaygınlaştırdık iyileştirdik" dedi.

"ŞANLIURFA'DA HALA SÜREN 10 BÜYÜK KARAYOLU İÇİN 2 MİLYAR KAYNAK"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı; "2003 yılında Şanlıurfa'daki bölünmüş yol uzunluğu yalnızca 28 kilometre iken hükûmetlerimiz döneminde 567 kilometrelik yeni bölünmüş yollar ile bu kalitedeki yol uzunluğumuzu 20 katın üzerine çıkardık. Şehrimizde bugün 595 kilometre bölünmüş yol bulunmaktadır. 1993-2002 yılları arasında Şanlıurfa'ya yapılan 1 milyar 225 milyon liralık karayolu miktarını 2003-2021 yılları arasında 6 katta yakın artırarak 8 milyar TL'nin üzerine çıkardık. Şanlıurfa'da halen devam eden 10 büyük karayolu projesi için 2 milyarın üzerinde kaynak ayrılmıştır. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizi hem dünya ile bağladık hem de şehirlerimiz arasındaki ulaşımı her yönde güçlendirdik geçit gelmeyen dağlara tünellerle derin vadileri dev viyadüklerle geçtik. Cumhuriyetimiz 100. yılına yaklaşırken ülkemizde güven ve istikrarı daim kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla hareket edeceğiz. Değerli arkadaşlar bu duygular içinde çevik kuvvet köprülü kavşağında görev alan yüklenicisinden mühendisine işçisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu güzel eserin Şanlıurfa'mıza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

ÇEVİK KUVVET KAVŞAĞI

Yıllık ortalama günlük trafik değeri 20 bin 208 olan kavşak, Şanlıurfa- Diyarbakır Devlet Yolu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ve Şanlıurfa Doğu Çevre Yolu güzergahlarının kesiştiği noktada yer alması bakımından önem taşıyor.

Kavşak, 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol - bitümlü sıcak karışım ve 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol - BSK olarak toplam 7 bin 170 metre uzunluğunda inşa edildi. Yapımına 3 Ekim 2017'de başlanan proje dahilinde, 911 metre uzunluğunda 7 köprü de bulunuyor.