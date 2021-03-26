Covid-19 aşısı camide yapıldı

Erzincan'da Terzibaba Camisinde cuma namazı sonrası 65 yaş üstü vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugün Cuma namazı sonrası Covid-19 aşıları yaptı. 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara aşılama sistemi üzerinden kontrollerin sağlanmasından sonra 1. ve 2. doz Covid-19 aşıları yapıldı.

Namaz öncesinde ise Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Cuma namazı öncesi vaaz kürsüsünden Covid-19 salgın hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Müdürü Hirik, "Sizlerden ricam bu süreçte ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri çok fazla yapmamanız, ev ortamında en yakınlarınızla bile mümkün olduğunca aramıza 1.5 metreden fazla sosyal mesafe koymanız, çalıştığınız ortamlarda yada dışarıda kafe ve restoranlarda, yürüyüş yaparken sosyal mesafeye özen göstermeniz, mümkün olduğunca ellerinizi sık sık yıkamanız, ayrıca maskenizi ağzınızı ve burnunuzu tam içine alacak şekilde takmanızdır. Bu kurallara uymanız, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları salgından koruyacağı gibi sevdiğimiz yakınlarımızın hasta olmasını engelleyecektir. İkincisi Husus ise, hasta olduğumuz zaman eski sağlığımıza dönebilmemiz için tedavi olmaktır ki, biz buna tedavi edici hekimlik demekteyiz. Konuşmamın başında zikrettiğimiz, sağlığımızı korumaya yönelik hususları yerine getirmemize ve her türlü tedbir almamıza rağmen hastalık bizleri yakalayabilir." dedi.

FİLYASYON EKİPLERİMİZ 7GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Hirik; "Bu süreçte pandemi ile mücadele kapsamında ilaç, maske, dezenfektan, aşı ve diğer her türlü ekipman temininde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yapılmış olan tüm hizmetler ücretsiz olarak en kısa sürede siz değerli vatandaşlarımıza ulaştırıldı. İlimizde yaklaşık 4000 sağlık çalışanı ile özverili bir şekilde sizlere hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Sahada, Covid -19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek biran önce tedavilerine başlanması ve hastalığı hafif atlatması için filyasyon ekiplerimiz 7gün 24 saat görevlerini layıkıyla ifa etmektedirler. Şuan itibari ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız İl merkezimiz ve tüm ilçelerimizde bulunan hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde 182 arayarak randevu alıp aşı olabilmektedirler. Randevu alamayan ya da sağlık tesisine gidemeyecek durumdaki vatandaşlarımızın aşıları sağlık ekiplerimizce evlerine gidilerek yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

65 YAŞ VE ÜZERİ 47 BİN AŞI YAPILDI

Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlardan aşı yaptırmalarını rica eden Hirik; "Çünkü aşı olursak hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır atlatma riskimiz azalacaktır. Şu an için ilimizde 65 yaş ve üzeri 47 bin aşı yapılmış olup, hala 65 yaş üzeri aşı olmamış yaklaşık 10 bin kişi vardır. Amacımız en kısa sürede hedef nüfusumuzun tamamına ulaşıp aşılarını yapmaktır" ifadelerini kullandı.

İl Müftü Vekili Mehmet Susun ise; cemaate seslenerek kurallara uymalarını istedi. Namaz sonrası 65 yaş üstü vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı. 2. doz Covid-19 aşısı olan Cemal Cembekli (69) çok güzel bir uygulama, ayağımıza kadar gelip aşı yapıyorlar, Allah Razı olsun." dedi.

Öte yandan aşı olan vatandaşlar oluşturulan bekleme odasında 20 dakika bekledikten sonra evlerine gönderilirken, Terzi Baba Camisinde oluşturulan aşı alanlarında saat 17:00'a kadar aşı işlemi devam edecek.