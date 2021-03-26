DEAŞ’ın sözde ‘zekat memuru’ Sakarya’da enselendi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince şehir genelinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2015 yılı içerisinde Irak ülkesinde terör örgütünün finans kaynaklarından olan, 'Zekat Divanı' isimli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve bu faaliyetleri çerçevesinde zengin insanlar ile kuyumculardan zorla para aldığı tespit edilen, Irak uyruklu Y.G.A.A. isimli şüpheli enselendi.

Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Y.G.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ terör örgütünün 'Zekat Divanı' isimli yapılanması Kuzey Irak, Suriye ve Musul bölgesinde faaliyet gösterdiği biliyor.