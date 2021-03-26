Dede mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor

Bir dönem dünyada ve Türkiye'de teknolojinin son ürünü olan müzik kasetçiliği tarihin derin sayfalarında kalmaya yüz tuttu. 80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de damgasını vuran kasetçilik 2000'li yıllarla beraber teknolojik gelişmelerle birlikte yavaş yavaş piyasadan silindi. Neredeyse her köşe başında bir kasetçinin bulunduğu dönemin artından artık bu işi yapanların sayısı bir elin parmağını geçemiyor. Batman'da yaşayan 26 yaşındaki Kubilay Gülsever, dedesinden kalan 50 yıllık dükkânda hâlâ kaset satarak zamana ve teknolojiye direniyor. Nostaljik kasetleri ve posterleri dükkânında bulunduran Gülsever, müziğe ve koleksiyonculuğa tutkusuyla müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Kasetlerle duygusal bir bağ oluşturan Gülsever, dükkânındaki 3 bin 500'ü aşkın kasetle işini kültür hizmeti olarak görüyor.

"İNSANLARIN GEÇMİŞ ANILARINI CANLANDIRIYORUZ"

Üniversite öğrencisi 26 yaşındaki son sınıf psikoloji öğrencisi olan Gülsever, hem okuyor hem de zamanın geri kalan kısmını dedesinden kalma kaset dükkânında geçiriyor. Gülsever, "Dedemden babama, babamdan bana kalan dükkânda bu kültürü devam ettiriyorum. Genç olduğum için babam dükkânı benim daha iyi ve aktif işleteceğimi düşündüğü için bana devretti. Teknoloji ile olan güçlü bağlarım sayesinde babam dükkânı bana bıraktı. Uzaktan eğitim ile öğrenimimi sürdürüp dükkânı da işletiyorum. Bu dükkânı kapatmamamızın amacı, eski kaset ve CD'lerle müziği canlandırmak. Eski kültürümüzü ayakta tutabilmek. İnsanların geçmiş anılarını eski kaset ve CD'lerle sürdürmek ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak istediğimiz için dükkânı işletiyoruz" dedi.

"NOSTALJİ TUTKUNLARI SOSYAL MEDYADA BİZDEN KASET ALIYOR"

Sosyal medya aracılığı ile bir çok ilden nostalji tutkunlarına kaset sattıklarını aktaran Gülsever, "Çok eski olan bu kaset kültürünü teknolojinin faydalarından yararlanarak, sosyal medya üzerinden pazarlayıp daha fazla insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Kaybolmaya yüz tutan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medyanın etkin gücünden yararlanarak bunu yapıyoruz. Nostaljik kasetlere hayran duyan ve çok ilgisi olan çok sayıda müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz 3 5 kaset birlikte satın alıyor" diye konuştu.