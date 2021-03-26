Definecilerin istilasına uğramıştı! Koruma kararı alındı...

Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan 40 mağaradaki kaya mezarlar, yaklaşık 300 bin yıl öncenin izlerini taşıyor. Eşine az rastlanır mezarların yaklaşık 4-5 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Duvarlara oyulmuş raf ve üçgen prizması şeklinde mum veya çıra koyacak küçük oyukların bulunduğu mezarlar, Roma dönemi asilzadelerin yaşam şekillerine ilişkin ipuçları veriyor.