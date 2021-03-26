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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:47 Son Güncelleme: 26.3.2021 10:49

Definecilerin istilasına uğramıştı! Koruma kararı alındı...

İHA
Definecilerin istilasına uğramıştı! Koruma kararı alındı...

'ın Pazarcık ilçesinde Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan kaya mezarlar definecilerin talanına uğramıştı. 40 mağaradaki 100 adet kaya mezar için harekete geçildi. Binlerce yıl öncesine ait yaşam tarzından ipuçları veren kaya mezarlar sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan 40 mağaradaki kaya mezarlar, yaklaşık 300 bin yıl öncenin izlerini taşıyor. Eşine az rastlanır mezarların yaklaşık 4-5 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Duvarlara oyulmuş raf ve üçgen prizması şeklinde mum veya çıra koyacak küçük oyukların bulunduğu mezarlar, Roma dönemi asilzadelerin yaşam şekillerine ilişkin ipuçları veriyor.

SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve koruma altına alınmadığından dolayı yıllardır definecilerin istilasına uğrayan yaklaşık 100 adet kaya mezarı Pazarcık Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli çalışmasıyla sit ilan edilerek korumaya alındı.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ise kaya mezarlarının bulunduğu alanın temizlenip turizme kazandırılmasını istiyor.

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Definecilerin istilasına uğramıştı! Koruma kararı alındı...
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