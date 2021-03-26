Değirmenlerin çarkları yeniden dönmeye başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, daha sağlıklı olması nedeniyle kendi ekmeğini kendi yapan veya hamurunu hazırlayıp fırına gönderen vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Ekmek fırınlarının ve fabrikalarının hayatımıza girmesiyle unutulmaya yüz tutan tandır ekmeği ile ev ekmeği, baş gösteren sağlıksız beslenme sonucu yeniden ilgi görmeye başladı. Buna bağlı olarak Kızıltepe ilçesinde tek tek kapanmaya başlayan un değirmenleri de yeniden faaliyete geçerek sayısı çoğalmaya başladı. 10-15 yıl önce 3-5 sayısına düşen un değirmenleri sağlıklı gıdaya dönüş ile birlikte sayıları neredeyse 3 katına yükseldi. Un değirmenlerinin unutulmaya yüz tutulduğu dönemlerde günde yaklaşık 1 ton hububat öğüten değirmenler ilginin yeniden kendilerine yönelmesi ve teknolojik yenilenmeyle birlikte günlük kapasiteleri 4-5 tona yükseldi.

Kızıltepe'de 45 yıldır değirmencilik yapan Ahmet Kertiş (58) son dönemde değirmenlerin nerdeyse tam kapasite ile çalışmaya başladığını söyledi. 13 yaşındayken babasını kaybeden Ahmet Kertiş 45 yıldır değirmencilik yaptığını belirterek, Günde 250-300 kilo hububatı una çeviren eski sistemden yeni teknolojik sistem sayesinde saatte 750 kilo buğdayı öğüttüklerini ve günde ortalama 4-5 ton buğdayı öğüttüklerini söyledi. Çocuk yaşta başladığı değirmencilik işinin bir dönem durma noktasına geldiğini ancak şimdi yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Kertiş, çalışma şekilde açıkladı, " Bize gelen buğdayı kepeği karşılığında bedava öğütüyoruz. Elde ettiğimiz kepeği isteyen müşterilerimize kilosunu 1,5 liradan satıyoruz. Kepeğini de almak isteyen müşterilere de aynı tarife üzerinden öğütme ücretini alıp kepeğini kendisine veriyoruz." Buğday alarak öğütmek için değirmene getire vatandaşlarda, hem ekmek fiyatlarının artışı hem de sağlık açısından ne yediğini bilmek açısından bu yolu tercih ettiklerini belirtirken, bahçeli evi olan vatandaşlar ekmeklerini tandırda pişirdiklerini söylerken bu imkanı olmayanların ise yoğurdukları hamuru fırına gönderdiklerini söylediler.