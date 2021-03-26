Derede mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Galanima Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan sahipsiz köpek, bulunduğu yerden çıkamadı. Derede mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde bölgeye ulaştı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDULAR

Sahipsiz canın mahsur kaldığını gören itfaiye personeli, seyyar merdiven yardımı ile dereye indi. Ekiplerin korkmaması için bir süre sevdiği köpek, daha sonra dereye uzatılan kurtarma aparatına bağlanarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, sağlık durumunun iyi olduğunu anladıkları sevimli köpeği, yemek verdikten sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturdular.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtarma işlemi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine hassasiyetleri ve titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler.