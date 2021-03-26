Dilencinin cebinden çıkan para şaşırtı

"153'E İHBAR EDİN"



Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik mücadelenin süreceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi meslek haline getiren kişilerle mücadelemiz sürecek. Ricamız bu tür şahıslara taviz vermemeleri ve 153 Beyaz Masayı arayarak bu şahısları ihbar etmeleridir" denildi.