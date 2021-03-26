Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman’da hutbe okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batman Korkut Özal Camii'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe okudu. Erbaş, hutbede, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerlerine düştüğünü, yarın Berat Gecesi'ni idrak edeceklerini belirtti. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini hutbede belirten Erbaş, "Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabb'imiz en kısa zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin" dedi.





Hutbede cami cemaatine Beraat Kandilinin önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yine böyle bir gece vakti Hazreti Aişe validemiz uyanmış, Resul-i Ekrem'i yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Baki mezarlığında, başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz hem Hazreti Aişe'nin merakını gidermek hem de Allah'ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu, 'Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder.' Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de, ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır, 'İşte o vakit, kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki alın kitabımı okuyun, doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir, yüce bir cennettedir.' Rabb'im cümlemizi bu şekilde alnı ak yüzü pak huzuruna gidenlerden eylesin. Hesabını Rabb'ine huzur içerisinde veren bir mümin, o güne ümmetini hazırlamak için mücadele etmiştir" diye konuştu.