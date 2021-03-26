Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına yapılan kütüphanede incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ile Kütüphane Müdürü Derya Alapala'dan bilgi aldı.

Başkan Erbaş, kitap görünümlü mimarisi ve bölgenin en büyük kütüphanesi olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklar ve gençlerle sohbet etti. Gençlere başarılar dileyen Başkan Erbaş, "Bizim inancımızın ilk emri oku. 'Yaratan Rabbinin adıyla oku' sizler de onu gerçekleştiriyorsunuz şuanda. Medeniyetimiz okuyanların sayısı arttığında hep gelişiyor, zirveye oturuyor. İlim, irfan, bilgi hikmet sahibi olan insanlarımız ne kadar çok olursa geleceğimiz o kadar parlak olacaktır. Sizlere güveniyoruz. İnşallah hem ilim noktasın hem de ahlaklı gençler olma noktasında en güzel yerlere gelirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi tebrik ediyorum başarılar diliyorum." dedi.

Kütüphanede bulunan konuşan kitaplık, sureli yayınlar bölümü, galeri salonu, çocuk, engelli ve yetişkin bireyler için ayrı ayrı oluşturulmuş okuma salonları, cep sineması, oyuncak kütüphanesi ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği salonları da gezen Başkan Erbaş, çocuk aktivite salonunda öğretmenleri eşliğinde etkinlik yapan çocuklarla tanıştı, sohbet etti.

Başkan Erbaş'a ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Batman İl Müftüsü Turgut Erhan eşlik etti.