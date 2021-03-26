Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Caiz değil

Diyanet, hayvan deneylerinin caiz olabilmesi için hayvanlara eziyet çektirilmemesi, anestezi gibi acı duyulmasına engel olacak önlemlerin alınması, deneylerin bilimsel açıdan geçerli başka alternatif yöntemin olmaması, deneylerin zorunluluğu dışına taşmaması ve istatistik için yeterli olacak en az sayıda hayvanla yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.



DÖVÜŞTÜRÜLMEMELİ VE HEDEF YAPILMAMALI

Diyanet ayrıca hayvanların iyi bakılıp beslenmesi, birbiriyle dövüştürülmemesi ve nişan için hedef yapılmaması yönündeki emir ve yasakların hayvanların hayat hakkını ve vücut bütünlüklerinin korunması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.



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