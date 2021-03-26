Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Caiz değil
Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:28 Son Güncelleme: 26.3.2021 10:40

Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Caiz değil

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Caiz değil

, vatandaşlardan gelen 'Hayvanların tıbbi deneylerde kobay olarak kullanılması caiz midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı. Ekosistemde önemli yeri olan hayvanlara İslam dininde özel bir değer verildiği belirtilerek, "Günümüzde bazı hayvanlar bilimsel test ve deneylerde kullanılmaktadır. İslam'da genel kural hayvanların yaşam haklarının korunması ve bedenlerine açı çektirilmemesidir. Bilimsel açıdan herhangi bir zorunluluğu olmayan, kozmetik ve benzeri amaçlarla yapılan hayvan deneyleri caiz değildir" ifadelerine yer verildi.

Diyanet, hayvan deneylerinin caiz olabilmesi için hayvanlara eziyet çektirilmemesi, anestezi gibi acı duyulmasına engel olacak önlemlerin alınması, deneylerin bilimsel açıdan geçerli başka alternatif yöntemin olmaması, deneylerin zorunluluğu dışına taşmaması ve istatistik için yeterli olacak en az sayıda hayvanla yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

DÖVÜŞTÜRÜLMEMELİ VE HEDEF YAPILMAMALI

Diyanet ayrıca hayvanların iyi bakılıp beslenmesi, birbiriyle dövüştürülmemesi ve nişan için hedef yapılmaması yönündeki emir ve yasakların hayvanların hayat hakkını ve vücut bütünlüklerinin korunması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Hayvan hakları için 1200 kilometre yürüyecek Kabaktepe'den hayvan barınağındaki vahşete tepki:  CHP'li belediyeler bakamıyorsa biz bakarız Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu olacak! Tarım ve Orman Bakanlığı protokol imzaladı Son dakika: Hayvan hakları yasa teklifinde sona gelindi! 4 yıla kadar hapis cezası

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Caiz değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA