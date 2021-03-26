Olay bugün Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde yer alan Memur Sen TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, F.G'nin bir süre önce birlikte olmaya başladığı kız arkadaşının eski erkek arkadaşı ve 2 kişi ile birlikte Memur Sen TOKİ konutlarında DG 24 Blok'ta yer alan dairede bulunduğunu öğrendi. Bir anda çılgına dönen F.G., silahıyla söz konusu evi bastı. Sabah saatlerinde eve gelen F.G., önce kız arkadaşı ile tartıştı ardından ateş açtı. Silah ve bağırma sesleri üzerine apartmanda oturan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Polis, F.G'nin teslim olmasını istedi, ancak zanlı teslim olmayacağını söylemesi üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Polisleri sevk edildi.

Diyarbakır’da rehine operasyonu! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

Zırhlı araçlarla bölgeye gelen özel timler operasyon hazırlığı yaptıkları sırada, içerde yeniden silah sesleri geldi. F.G. ve rehinler arasında yaşanan arbedede evde bulunan 3 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine Özel Harekât Polisleri kapıyı kırarak eve girdi. Evde bulunan F.G. polis tarafından gözaltına alınarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.G. ve kendinin evin odasına kilitleyen genç kadın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis tarafından evde yapılan aramalarda ise, 3 tabanca ele geçirildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaydırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.