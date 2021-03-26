Düzce’de silahlar konuştu! İş merkezini basıp 4 kişiyi vurdular

Düzce İl merkezi Rasim Betir Bulvarı üzerinde bulunan Yakup Akgün İş merkezinde, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Saat 23:50sularında meydana gelen olayda, henüz tam olarak öğrenilemese de Sakarya ilinden geldikleri öğrenilen 10 kişi, iş merkezine girerek, silahla art arda ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş merkezinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olayı gerçekleştiren saldırganlar iş merkezinde bulunan 1 kişiyi alarak geldikleri araca binip olay yerinden biraz uzaklaştıktan hemen sonra onuda silahla vurarak yol kenarına atıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Yola atılan yaralı ile iş merkezinde yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürüde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri incelemeleri devam ederken, olayı gerçekleştirerek kaçak şüphelilerin yakalanması amacıyla polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan olayda yaralanan kişilerin 3'ünün Nihat Bodur, Talip Rutçi ve Emin Asal olduğu öğrenildi