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Giriş Tarihi: 26.3.2021

: 7 ilde okullara kar tatili

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Eğitime kar engeli: 7 ilde okullara kar tatili
Yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüz yüze eğitimi de aksattı. Okullar Yozgat ve Kırşehir'de il genelinde bir gün tatil edildi. Konya'nın "Bozkır, Güneysınır, Sarayönü, Ahırlı, Yunak, Derbent, Akören, Cihanbeyli, Çumra, Altınekin, Seydişehir, Emirgazi, Yalıhüyük, Kadınhanı, Hadim, Taşkent, Halkapınar ilçeleri ile Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ve Meram ilçesindeki taşımalı okullar ile Samsun'un Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçeleri, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ve Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde eğitime bir gün, Sivas'ın İmranlı ilçesinde ise 2 gün ara verildi.
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Eğitime kar engeli: 7 ilde okullara kar tatili
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