Elazığ'da 5 bin adet ücretsiz fidan dağıtıldı

Öğretmenevi önünde düzenlenen fidan dağıtım programında konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Dünya Orman Günü kapsamında 5 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çetiner, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve akabindeki Dünya ormancılık haftası münasebetiyle bir takım etkinliklerimiz başladı. 0-6 yaş grubundaki okulda startını verdik. Hava muhalefetinden dolayı fidan dikim etkinliğini gerçekleştiremedik. Ancak bugün Elazığ'ın en kalabalık meydanında, Öğretmenevi önünde halkımıza Cuma namazından sonra etkinliğimizin bir parçası olan fidan dağıtım törenini düzenledik. Bu kapsamda hem gelir getirici hem de orman fidanlığımızdaki diğer fidan türlerimizle halka ücretsiz fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın büyük bir teveccühünü gördük. Bin tane ceviz, Bin tane Badem, kara servi, mavi servi, kara çam olmak üzere toplam 5 bin tane fidanı bugün aziz şehrin aziz insanlarına ücretsiz dağıttık. Yine sayın valimizin bilgisi dahilinde yakın bir tarihte şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve 10 arkadaşı adına bir hatıra ormanını oluşturacağız. Sahamız hazır. Söz konusu hatıra ormanına fidanları toprakla buluşturmak üzere sayın valimizin de katılacağı uygun bir günde etkinliğimizi gerçekleştireceğiz." dedi.