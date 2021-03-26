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Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:32

Emniyetten torbacılara operasyon

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyetten torbacılara operasyon

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından torbacılara operasyon yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından torbacılara operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde kullanan, satan , "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda; Narkotimlerce takibe alınan G . D., K.A., F.K. ve E.M. isimli şahıslar yakalanmış olup, dört şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Bu arada yapılan arama sonucunda, yaklaşık 145 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde 109 adet sentetik ecza ele geçirildiği öğrenildi.

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Emniyetten torbacılara operasyon
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