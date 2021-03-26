Eski milletvekili Kadri Yıldırım geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti

Mardin Artuklu üniversitesi akademisyenlerinden ve HDP'de bir dönem milletvekilliği de yapan Prof. Dr. Kadri Yıldırım tedavi gördüğü Diyarbakır'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

HDP eski Milletvekili Kadri Yıldırım geçtiğimiz yıl Aralık ayında da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı için hastanede tedavi altına alınmıştı. 5 Şubat 1959'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Kadri Yıldırım, Siirt Eğitim Yüksekokulu'ndaki ön lisans eğitimi tamamladıktan sonra, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.



13 yıl öğretmenlik yapan Kadri Yıldırım, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcılığı, bu üniversiteye bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü müdürlüğü, bu enstitüye bağlı Kürt Dili ve Kültürü ana bilim dalı koordinatörlüğü, aynı üniversitenin İlahiyat Bilimler Fakültesi kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2004'te Yardımcı Doçent, 2010 yılında ise Profesör olan Yıldırım'ın Kürtçe, Arapça, Farsça dil, edebiyat ve coğrafyası üzerine onlarca kitabı ve akademik tebliğ makaleleri bulunuyor.