Eyüp halkası ile Eyüp oyuncakları miras listesine girdi

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin (EYSAM) teklifi ile İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde "Eyüp Oyuncakları" ve "Eyüp Halkası" Somut Olmayan Kültür Mirası olarak İstanbul İl Envanterine kaydedildi.





Eyüp Halkası Türk mutfak kültürü/ geleneksel yiyecek-içecek yapımı ve toplumsal uygulamaları, Eyüp Oyuncakları ise Geleneksel çocuk oyunları ve oyuncakları grup başlığı altında Somut Olmayan Kültür Miras listesinde yer alıyor.



EYÜP HALKASI



"Eyüp Halkası" içeriğinde un, yağ, tuz ve az miktarda su bulunan, halka şeklinde kırılgan bir tuzlu kurabiye çeşididir. Aynı simit, çatal, çörek, kurabiye gibi halka da ucuz, pratik, hızlıca karın doyurması, çay saatlerinde ve öğün aralarında atıştırılması, misafire ikram edilmesinin yanı sıra hayır yapma geleneğinin bir parçası olarak önem taşır.





EYÜP OYUNCAKLARI



17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'nden başlayarak günümüze kadar Eyüp Oyuncaklarından söz edilmiş. Bir zamanlar Eyüp Sultan Türbesine giden cadde üzerinde iki sıralı Oyuncakçı Çarşısı varken bugün az sayıda geleneksel Eyüp Oyuncağı üreticisi bulunmaktadır. Yüzyıllarca Eyüpsultan'ı ziyaret eden çocuklar tarafından alınan Eyüp Oyuncakları oyuncak sektöründeki sanayileşmeye direnmiş ve Eyüpsultan Belediyesinin de desteği ile yaşamını sürdürmektedir.