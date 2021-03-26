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Giriş Tarihi: 27.3.2021 00:34

Fidan dağıtarak, nefes oldular

ABBAS ÇAKAR
Fidan dağıtarak, nefes oldular

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,   nedeniyle düzenlenen programda, beraberindekiler ile 3 bin fidan dağıtarak geleceğe nefes oldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Kocaeli İzmit İlçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreni, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende Vali Yavuz'a İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu eşlik etti. Proğram kapsamında Ağaç ve orman sevgisini aşılamak, geleceğe nefes olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Vali Yavuz ve beraberindekiler, vatandaşlara bin defne, bin fıstık çamı, 750 selvi ve 250 ceviz olmak üzere toplam 3 bin fidan dağıttı.

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Fidan dağıtarak, nefes oldular
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