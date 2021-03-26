Fırtınadan dolayı yiyecekleri kullanılamaz hale geldi

Genç ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı birçok ev ve okulun çatısı uçmuştu. Kültür Mahallesi Güvenlik Caddesinde yaşayan Öz ailesinin de odunlukların çatısı uçarak erzakları yağmurun altında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Abdullah Öz'ün kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi görmesinden dolayı eşi ve çocukları zor zamanlar geçiriyor. 8 yaşındaki küçük kızı Havva Nur'un çağrısı ise yürekleri dağladı. Babasının rahatsızlığından dolayı borçlarının biriktiğini belirten ikinci sınıf öğrencisi Havva Nur Öz, devamında şunları söyledi; "Babam hasta olduğu için yetkililere sesleniyorum. Doktorlar zor işlerde çalışmasını yasaklamasına rağmen babam geçimimiz için çalışmaya devam ediyor. Bizim borcumuz var çatı daha yapacağız çatıda kimse yardım etmiyor bize onun içinde yetkililerden destek bekliyoruz. Babam Ankara'da tedavi görüyor, yiyeceğimiz kalmadı" diye konuştu.

Amcasının tedavi için Ankara'ya gitmesinden dolayı yengesi ve kuzenleriyle beraber kalan üniversite son sınıf öğrencisi Veysel Öz; "Dün aşırı fırtınadan dolayı amcamın evinin odunluk çatısı uçtu. Odunluğun İçindeki her şeyi zayiat verdik. Amcamda kendisinin maddi durumu iyi olmadığı için bir şey de yapamıyoruz. Çatıyı da tamir edemiyoruz amcam kendisi zaten kalpten rahatsız 2 defa anjiyo oldu geçimsizlikten dolayı ve ailesine bakmak zorunda olduğundan inşaata da çalışmaya devam ediyor. İki tane kızı var biri ilkokula gidiyor diğeri henüz okula başlamadı. Şu an maddi durumumuz olmadığından odunluğu tamir edemiyoruz ve kışlık erzaklarımız hepsini kaybettik odunlarda yağmur altında yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.