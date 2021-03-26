Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 304 can kaybı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) Avrupa'da en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 304 CAN KAYBI YAŞANDI

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 304 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 594 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 94 bin 302'ye çıktı.

41 BİN 869 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 869 artışla 4 milyon 465 bin 956'ya yükseldi. Hastanelerde 4 bin 766'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 242 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1455 artışla 288 bin 62'ye ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,1 oldu.

AŞI YAPILANLARIN SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 519 bin 740'a çıktı, bunlardan 2 milyon 653 bin 261'ine ikinci doz aşı uygulandı.