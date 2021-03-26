Gabak Evi Sakarya’nın tanıtımına sağlayacak

Adapazarı Gar Meydanı'na kazandırılan 'Gabak Evi' satış noktası inceleyen Başkan Ekrem Yüce, "Bizim marka değerlerimiz ve yöresel ürünlerimizden birisi kabaktır. Bu nedenle şehrimizin marka değeri olan kabağımızın tanıtımına katkı sunmak adına Gabak Evi'ni hizmete alıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin yan kuruluşu olan BELPAŞ tarafından Adapazarı Gar Meydanı'na yaptırılan Gabak Evi'ni inceledi. İçinde kabak ve kabak ürünlerinin satış noktası olacak evde inceleme yapan Başkan Yüce'ye BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Osman Çelik, Gabak Evi'nin kısa süre sonra hizmete başlayacağını belirtti.

İncelemeler sonrasında konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Bazı şehirler vardır ki marka ürünleriyle özdeşleşmiş, üretildiği ya da yetiştirildiği yörenin adıyla anılmaya başlayan bir yapıya bürünmüştür. Bu anlamda pek çok örnek gösterebiliriz. Nasıl Malatya Kayısı ile Isparta Gülü ile Rize Çayı ile özdeşleşmişse Sakarya'mızda kabağı ile özdeşleşmiştir. Bizim marka değerlerimizden, yöresel ürünlerimizden bir tanesidir kabak" dedi.

Başkan Yüce, "Adıyla tadıyla farklı bir lezzet olan kabağımızdan birçok yemek ve tatlı yapılıyor. Bu nedenle Büyükşehir olarak BELPAŞ marifetiyle şehrimizin marka değeri olan kabağımızın tanıtımına katkı sunmak adına Gar Meydan'ına 'Gabak Evi' adı altında kabak ve kabak ürünleri satış noktası kurduk. Çok kısa bir süre içerisinde hizmete alınacak satış noktamızda Antep Fıstıklı kabaklı lokum, bademli kabaklı lokum, cevizli kabaklı lokum, fındıklı kabaklı lokum, kabak tatlısı, kabaklı kurabiye ve kabaklı cheesecake satışı olacak" diye konuştu.

Yüce, "Aynı zamanda kendi tatlılarını evlerinde yapmak isteyen vatandaşlarımız satış noktasında çiğ kabak temin edebilecek" dedi. İncelemeye eşlik eden AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın'a kabak tatlısı ikram eden Başkan Yüce, vatandaşlarla da sohbet etti.