Gaziantep belediyesi şehir tiyatrosu kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte sanat yaşamını canlandırmak amacıyla Şehir Tiyatrosu kurdu. Dünya Tiyatro Günü öncesi kuruluşu açıklanan tiyatro ağırlıkla yerli oyun sergileyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen Şehir Tiyatro'nun kuruluşu tamamlandı. Dünya Tiyatro Günü öncesinde kuruluşu açıklanan Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun ağırlık olarak yeni ve yerli oyunları sahneleyeceği açıklandı.

Kentte sanat yaşamını canlandırmak amacıyla çalışmalar yapan ve bu yönde bir anket çalışması da düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı anket çalışması sonucu belirtilen yüzde 50'den fazla şehir tiyatrosu kurulması yönündeki görüş sonrası harekete geçerek Şehir Tiyatrosu'nun kuruluş işlemlerini hızla tamamladı. Öncelikle bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu hem yurt içi hem yurt dışı salonlarda da sahne almayı hedefliyor.

Ağırlıklı olarak yeni ve yerli oyunların yanı sıra özel prodüksiyonların da yer alacağı Şehir Tiyatrosu'nda birçok sezonu kapsayan repertuvar çalışmaları yapılacak. Genel Sanat Yönetmenliğine Nejat Şener'in atandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayında özel bir jüri tarafından oyuncu seçmelerini yapacak ve Haziran ayından itibaren sezonun oyunlarını hazırlamaya başlayacak.

Şehir Tiyatrosu'nun kurulmasını değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hem Gazi şehrimizin hem de ülkemizin kültür ve sanat hayatına en yüksek katkıyı sağlaması için tüm imkanlarımızla Şehir Tiyatromuzun yanındayız. Tüm tiyatro camiamızın sahne ışıkları hep yansın, alkışı bol olsun" diye konuştu.