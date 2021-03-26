Gelinlikçiler aşıdan umutlu

Koronavirüs aşısının 2. dozunun yapıldığını ve aşıyla Pandemi seyrinde azalma olmasını beklediklerini belirten Mustafa Bahadır İçduygu, "Pandemi ile birlikte piyasalar geçen yıl büyük tedirginlik yaşadı. Bazı düğünler yapıldı ama sezon erken kapandı. Geçen yıl ertelenen düğün ve diğer cemiyetlerin bu yıl Pandemi kurallarına uygun yapılmasını umut ediyoruz. Çünkü geçen Eylül'den itibaren sektörde bir durgunluk başladı. İnsanlar korktu ve düğün yapmak istemedi" dedi.

Aşıların yapılmasıyla birlikte bu yaz mevsimi Pandemi hızının azalacağına inandığını belirten İçduygu, "Şu sıralar işler sektörde hareketlilik var. Bizim beklentimiz de bu yöndeydi" diye konuştu. Önümüzdeki sezonun gelinlik tasarımlarına da değinen İçduygu "Helen olarak nitelendirdiğimiz gelinlikler var, dar kesim olarak, prenses olarak çok değişiyor. Ama genel olarak nitelendirmek gerekirse gelinlik işi 'helen' modeli denilen sitile doğru ilerliyor. Biraz daha sade ve şık tercih ediliyor. Biz üretici olduğumuz için çok gelinlik kiraya vermiyoruz. Zaten üretici olduğumuzdan dolayı fiyatlarımız da uygun oluyor "dedi.