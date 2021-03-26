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Giriş Tarihi: 26.3.2021 14:03

Genç akademisyen için anma töreni

ABBAS ÇAKAR
Genç akademisyen için anma töreni

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grubu üyelerinden Dr. Muhammed Hamit Ekinci için düzenlenen anma töreninde, kendinsin anısına fidan dikildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grubu üyelerinden Dr. Muhammed Hamit Ekinci için, görev yaptığı üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Genel Sekreter Nadir Yıldırım, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İSMİ YAŞAYACAK

MBG Bitki Biyoteknolojisi Grubu Sorumlusu Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, törende yaptığı konuşmada çok kıymetli bir bilim aşığını, araştırma ekibinin özverili çalışanını kaybetmenin hüznü içinde olduklarını ifade etti. Çiftçi, anma ekinliğine katılarak veya telefonla kendilerine ulaşıp acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Anma etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan; "Araştırmacı bilim insanı kimliğiyle başarılı bir kariyeri bulunan, aynı zamanda çevresine karşı yardımsever ve nezaketli yaklaşımıyla herkesin takdirini kazanmış genç bilim insanımızın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin. Üniversitemizde Dr. Muhammed Hamit Ekinci kardeşimizin ismini yaşatacağız. Çalışma arkadaşları, hocaları, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum." diyerek üzüntüsünü ifade etti. Tören sonunda merhum bilim insanı Dr. Muhammed Hamit Ekinci'nin anısına görev yaptığı Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü bahçesine kendi adında bir fidan dikildi.

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Genç akademisyen için anma töreni
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