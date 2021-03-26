Genç kızı taciz etmişti, yakalandı!

Bursa Merkez Yıldırım ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nden staj yaptığı işyerine gitmek için evinden çıkan 18 yaşındaki Gözde Ş, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen 15 yaşındaki K.A'nın tacizine uğradı. Genç kızı takip eden zanlı, teşhircilik yaptı. Cep telefonu kamerasıyla tacizciyi kayda alan genç kız tacizcinin teşhircilik yaptığı anları kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tacizciyi ifşa edip şikayetçi oldu. Genç kızın şikayeti üzerine K.A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma büro ekiplerince izlenen güvenlik kameraları ve giydiği monttan tanınarak kısa süre içinde yakalandı.

DAHA ÖNCE DE TACİZLERDE BULUNMUŞ

Yaşadığı olay sonrası büyük bir travma geçiren Gözde Ş., sosyal medyada o anları paylaşırken şunları yazdı; "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek beni takip eder gibiydi sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü bir önceki günde aynı saatte oradan geçerken cinsel organını açmaya çalıştı. Bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" dedi.

Görüntülerin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 15 yaşındaki K.A'yı kısa sürede montundan yakaladı. Genç kız şüpheliyi teşhis ederken, şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi