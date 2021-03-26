Hamile karısı araçtan düştü! Feryatları yürek dağladı

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Cenikli (19), 3 ay önce evlendiği eşi Nurperi Cenikli (19) ile birlikte Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinden Atakum'da bulunan ablasını da alıp alışverişe gitmek için kamyoneti ile yola çıktı.