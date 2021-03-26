Harran Üniversitesi’nden başarılı bir ameliyat daha

Daha öncede yaptığı başarılı ameliyatlarla adından söz ettiren Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi başarılı bir operasyona daha imza attı. Hastanenin beyin cerrahi kliniğinde yatan 15 yaşındaki Sidra Ali yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ulutaş ve Dr. Öğr. Üyesi Kadri Burak Ethemoğlu tarafından beyin cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan AVM rahatsızlığı, mikro cerrahi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren Harran Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ulutaş, hastada sara nöbetine neden olan beyinde ki damar yumağı mikro cerrahi ile tamamen çıkarıldığını söyledi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ulutaş, "Dr. Öğr. Üyesi Burak Ethemoğlu arkadaşımız ve oluşturduğumuz ekip ile önemli bir ameliyat gerçekleştirdik. Güzel kızımızın şimdiye kadar saçlarını hiç kestirmemiş ve ameliyatın stresinden çok saçlarının kesileceğine üzüldü. Bizde saçlarını kesmeden ameliyatını yaptık ve şu anda herkes çok mutlu" dedi. Hastalık ile ilgili bilgi veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ulutaş şunları söyledi:

"AVM; beyinde sara nöbeti oluşturmasının yanında en önemli riski beyin kanamasına neden olmasıdır. Bazen beyin kanaması ile gelen hastalarda da bu anormal damar yumağını saptayabiliyoruz. Bu nedenle her beyin kanamasının da ayırıcı tanılarının yapılması ve ameliyata hazırlıklı girilmesi hayati öneme sahiptir"

Harran Üniversitesi hastanesi olarak çok önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek ise "Alanında uzman ve çok başarılı doktor arkadaşlarımız aramızda. (Arteriovenöz Malformasyon (AVM)) mikro cerrahi müdahale çok önemlidir. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak hastalarımızı sevk etmeden tüm tedavi ve ameliyatlarını yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.