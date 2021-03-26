Husumetlisi yaşlı adamı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, ilçeye bağlı İlyaslar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yüzde 80 oranında engellilik raporu bulunan çiftçi İbrahim Doğan, ekmek yaptıkları tandırın yanındaki yolu kullanan Mevlüt Çakın'ın dedesine 'bir daha bu yolu kullanmayın' uyarısında bulundu. Bunu duyan Mevlüt Çakın'da daha önceden de aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan İbrahim Doğan ile evlerinin önünde tartıştı. Tartışmanın üzerine ruhsatsız tüfeğini getiren Çakın, Doğan'a ateş etti. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Mevlüt Çakın ise suç aleti tüfek ile birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mevlüt Çakın çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.