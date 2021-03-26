İcra tehditli mesaja 100 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bir avukatlık bürosuna emsal niteliği taşıyan bir ceza kesti.İddiaya göre; Semih Z. geçen yıllarda eşine ait olduğu söylenen telefon hattı borcu için aranmaya başlandı. Avukat M.A. adına aradığını söyleyen telefondaki şüpheli, genç adama eşinin ödenmeyen borcu için icra takibi başlatıldığını söyledi. Babasının da aynı kişiler tarafından arandığını ve telefonuna "Borcunuzu ödemediğiniz takdirde, hacze gelinecek ve evde olmamanız durumunda kapınız polis eşliğinde çilingirle açılacak ve işlemler yapılacaktır" ifadelerinin olduğu mesajlar gönderildiğini gören Semih Z., babasını ve kendisini arayan büro çalışanıyla yaptığı görüşmeyi kaydetti.Görüşmede, borçlu ile nasıl bağdaştırıldığını soran genç adam duydukları karşısında şoke oldu. Çünkü iddiaya göre büro çalışanı, "Avukatlık sistemlerinin bulunduğunu, burada borçlunun tüm yakınlarının ve akrabalarının numarası ile ev adresinin kayıtlı olduğunu" söyledi. Semih Z., bunun üzerine 5 Eylül 2019'da KVKK'ya başvurdu. Başvuru üzerine inceleme başlatan KVKK, avukatlık bürosu sahibi M.A.'nın söz konusu şikayetle ilgili ifadesine başvurdu. Ofis sahibi, ilgili kişinin hangi personeli tarafından ne sebeple arandığına dair bir çıkarımda bulunulamadığını belirterek söz konusu telefon görüşmesinin 4 yıl önce yapılması nedeniyle savunma yapma olanağının olmadığını bildirdi.KVKK bu bilgi üzerine iletişim hizmeti sağlayan GSM şirketine ulaştı. Şirket, avukatlarla kanuna uygun olarak amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde borçlu abonelerin kişisel verilerinin paylaşıldığını, zorunlu olmayan kişisel verilerin hiçbir şekilde üçüncü taraflara aktarılmadığını belirtti. KVKK, 16 Şubat'ta ödenmeyen faturaların tahsil edilmesi amacıyla avukatın kendi iradesi sonucunda numara elde etmesi ve ilgili kişilere SMS gönderimi veya arama yapması faaliyeti açısından avukatlık amaçlarına uygun davranmadığı kararına vararak avukat M.A. hakkında 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.