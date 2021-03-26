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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:39 Son Güncelleme: 26.3.2021 16:46

helallik istedi! İşçiler 'Etmiyoruz' dedi!

İHA
İmam helallik istedi! İşçiler 'Etmiyoruz' dedi!

’nin Derince ilçesinde çok ilginç bir olay yaşandı. 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, vefat eden fabrika sahibinin cenaze namazına katıldı. İşçiler, "Hakkınızı helal ediyor musunuz?' diye sorulduğunda, hep bir ağızdan 'Etmiyoruz' diye bağırdı. İşte ilginç haberin detayları...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan ve 2014 yılında kapatılan çelik konstrüksiyon fabrikasında işten çıkartılan 64 işçi, iddialara göre tazminatlarını alamadı. İşçilere tazminatlarını ödeyeceği yönünde söz veren ve tazminatları 7 yıldır ödemediği iddia edilen fabrika sahibi Atilla Doğan hayatını kaybetti.

Atilla Doğan'ın cenazesi Ankara'da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camii'nde kalınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tazminatlarını alamadıklarını iddia edilen 64 işçiyi temsilen 20 eski işçisi de Doğan'ın cenaze namazının kılındığı camiye geldi.

Doğan için helallik istendiği sırada, 20 kişi 7 yıldır tazminatlarını alamadıklarını ve haklarını helal etmediklerini söyledi. Cenaze namazına katılan vatandaşlar ise haklarını helal etmeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Olaylı cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.

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İmam helallik istedi! İşçiler 'Etmiyoruz' dedi!
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