İstanbul Valiliği ile İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yürütülecek afet farkındalık eğitim faaliyetlerine ilişkin Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği ve üniversiteler arasında Afet Farkındalık Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri ile AFAD yetkilileri katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, afetlere hazırlık sürecinin hiç bitmeyen bir süreç olduğuna keşke dememek için bu işbirliğini yaptıklarını belirterek, "Bir afet planı kusursuz bile olsa afetler karşısında hiç zarar görmememiz imkansızdır. Ancak, afetin zararlarını asgari düzeye indirebilmek mümkün. Bakanlığımızca afet öncesinde, risk ve zarar azaltmaya yönelik hazırlık çalışmaları meyvesini vermeye başladı. İleriye dönük faydalarıyla kıyaslandığında neredeyse hiç maliyeti bulunmayan bu çalışmalar, en stratejik yatırımlarımızdan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar afet konusunda 11'i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplam 565 toplantı yapıldığını aktaran Yerlikaya, afet yönetimi açısından Türkiye'nin dünyanın çok farklı yerlerine yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğuna kaydetti.

İçişleri Bakanlığının 2019'da hayata geçirilen ve 2020'yi de içine alan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında pek çok eğitim, tatbikat ve halkla ilişkiler tanıtım programlarının gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, "Bu yıl tüm bu çalışmaların devamı olan Türkiye Afet Eğitim Yılı'nda afet eğitim seferberliğini başlatıyoruz." bilgisini verdi.

Son 2 yıl içerisinde afet idarecileri, AFAD yöneticileri, mülki idare amirleri, belediyeler ile muazzam bir iş birliği ve güç birliği gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, İstanbul'da yer alan tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Yerlikaya, afet riskini önleme çalışmalarına odaklı olan eğitim faaliyetleriyle bunu başaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:"Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturacağız. Yapacağımız bu iş birliği protokolü bunun en somut adımıdır. Akademik camiamızın afet riskinden korunması için üniversitelerimizdeki hocalarımız, personelimiz, yerli ve yabancı bütün öğrencilerimizde tam bir afet bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. İmzalayacağımız metinlerin, fikirlere ve eylemlere dönüşmesini istiyoruz. Hepimizin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapması gerekenler, afet risklerine karşı hazırlık tedbirlerimiz ve akademik camiamızda afet farkındalığı oluşturmamız şart." Dedi.