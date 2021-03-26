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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:22 Son Güncelleme: 26.3.2021 11:45

'da kuyuda ! Gözyaşlarına boğuldu!

DHA
İstanbul'da kuyuda panik! Gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika haberler: Üsküdar'da, bir sitenin kanalizasyon çalışmaları sırasında 5 metrelik kuyuya halat ile inen işçi, 2 metre kala dengesini kaybederek düştü. Yaralı işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, işçinin arkadaşı gözyaşı döktü. Kurtarma operasyonu ise objektiflere böyle yansıdı...

Son dakika haberler: İstanbul'da kuyu faciası yaşandı. Korkunç olay 09.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Duhancı Mehmet Efendi Sokak'ta meydana geldi. Bir sitenin kanalizasyon çalışmaları sırasında 5 metrelik kuyuya inen işçi Murat Açış (40), tabana 2 metre kala dengesini kaybederek düştü.

Olayı gören arkadaşı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Kuyuya inen bir itfaiye eri çalışmada kullanılan vinç yardımıyla işçiyi kuyudan çıkardı. Sedyeye konulan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ

İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu işçi kurtarılırken, olayı gören mesai arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü.

Basın mensuplarına konuşmayan arkadaşı olay yerinen ayrıldı.

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İstanbul'da kuyuda panik! Gözyaşlarına boğuldu!
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