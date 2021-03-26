İstanbul'da kuyuda panik! Gözyaşlarına boğuldu!

Son dakika haberler: İstanbul'da kuyu faciası yaşandı. Korkunç olay 09.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Duhancı Mehmet Efendi Sokak'ta meydana geldi. Bir sitenin kanalizasyon çalışmaları sırasında 5 metrelik kuyuya inen işçi Murat Açış (40), tabana 2 metre kala dengesini kaybederek düştü.
Olayı gören arkadaşı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi kurtarma çalışmalarına başladı.
Kuyuya inen bir itfaiye eri çalışmada kullanılan vinç yardımıyla işçiyi kuyudan çıkardı. Sedyeye konulan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.